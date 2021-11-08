Супермодель, дієтологиня та мати техногенія Ілона Маска приїхала в Україну та дала ексклюзивне інтерв’ю.

У розмові з директоркою з комунікацій видавництва Vivat Галиною Падалко Мей Маск відповіла на найпопулярніші запитання українських шанувальників.

Повне відео ексклюзивного інтерв’ю Мей Маск вийде на офіційному YouTube-каналі Фактів ICTV. Текстова версія розмови буде доступна на сайті Факти ICTV. Life.

Мей Маск проанонсувала наступну книгу. Наразі вона працює над створенням нон-фікшну про жінок у бізнесі, сім’ю та дієтологію.

Крім цього, Мей Маск підписала 10 примірників книги-бестселера Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху. Видавництво Vivat передасть їх українським соціально відповідальним компаніям для продажу на аукціонах.

Вилучені кошти будуть передані фонду La Strada для боротьби з домашнім насильством. Це досить символічно, оскільки у своїй книзі Мей відверто розповідає про особистий досвід життя з чоловіком-аб’юзером.

Варто зауважити, що зараз 73-річна Мей Маск поєднує роботу дієтолога і моделі. Також жінка багато подорожує, виступаючи з презентаціями.

Протягом 50 років модельної кар’єри Мей з’являлася на обкладинках відомих журналів, зокрема Time.

Жінка брала участь у рекламних кампаніях для Virgin America і Joe Fresh, позувала для Elle Quebec, New York Magazine, L’Officiel Azerbaijan, а також знялася в кліпі Beyonce. У вересні 2017 року Мей Маск стала обличчям косметичної марки CoverGirl.

Вона має трьох успішних дітей: Ілон – засновник Tesla та SpaceX, Кімбал – засновник мережі ресторанів The Kitchen, Тоска – засновниця медіакомпанії Passioflix.