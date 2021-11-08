Мэй Маск приехала в Киев и дала эксклюзивное интервью

Супермодель, диетолог и мать техногения Илона Маска приехала в Украину и дала эксклюзивное интервью.

В разговоре с директором по коммуникациям издательства Vivat Галиной Падалко Мэй Маск ответила на самые популярные вопросы украинских поклонников.

Полное видео эксклюзивного интервью Мэй Маск выйдет 8 ноября на официальном YouTube-канале Фактов ICTV. Текстовая версия разговора будет доступна на сайте Факты ICTV. Life.

Мэй Маск проанонсировала следующую книгу. Сейчас она работает над созданием нон-фикшна о женщинах в бизнесе, семье и диетологии.

Кроме этого, Мэй Маск подписала 10 экземпляров книги-бестселлера Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни. Издательство Vivat передаст их украинским социально ответственным компаниям для продажи на аукционах.

Все средства будут переданы фонду La Strada для борьбы с домашним насилием. Это довольно символично, поскольку в своей книге Мэй откровенно рассказывает о личном опыте жизни с мужем-объюзером.

Стоит отметить, что сейчас 73-летняя Мэй Маск совмещает работу диетолога и модели. Также женщина много путешествует, выступая с презентациями.

На протяжении 50 лет модельной карьеры Мэй появлялась на обложках известных журналов, в частности Time.

Женщина принимала участие в рекламных кампаниях для Virgin America и Joe Fresh, позировала для Elle Quebec, New York Magazine, L’Officiel Azerbaijan, а также снялась в клипе Beyonce. В сентябре 2017 года Мэй Маск стала лицом косметической марки CoverGirl.

У нее есть трое успешных детей: Илон – основатель Tesla и SpaceX, Кимбал – основатель сети ресторанов The Kitchen, Тоска – основательница медиакомпании Passioflix.