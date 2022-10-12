Марк Куцевалов о своей нише в юморе: Хочется отстраниться от всех

Марк Куцевалов – уникальный украинский комик, который учавствует в проекте Нового канала Пара на мільйон. Его юмор – особенный, непохожий на других, поэтому даже не всем понятен. Марк стоит отдельно от юмор-комьюнити.

– Есть ощущение, будто все нашли для себя место и проявление, а ты везде бегаешь. Что-то типа: “А я там побуду, где вы не были. А я еще в эту комнату зайду, потому что сюда же никто не заходил”, – рассказал он в YouTube-проекте Розмова.

Марк признался, что хочет развиваться не в команде, а индивидуально.

– Мне кажется, что все эти командные коммьюнити разрушают аутентику. А ее очень важно беречь. Я понимаю, что, возможно, в команде, в подготовленном отлаженном процессе было бы легче. Но хочется отстраниться от всех. Хотя иногда я чувствую себя очень одиноким в комедийном пространстве. Думаю: “Да, что-то и не там, и не там…” Есть у меня такое. Но иногда мне даже нравится это чувство.

Сейчас смотрят

Не хочу, чтобы меня ассоциировали с какой-то бандой или командой и говорили: “Да это же стендапер”. Их сейчас столько развелось… Не хочется быть одним из них, это меня очень пугает, – говорит Куцевалов.

В то же время Марк Куцевалов не считает, что находится в поиске своей ниши в юморе.

– Мне кажется, я нашел свое. Можно сказать, просто все еще окончательно выкристаллизовывается. Когда-то эта “фигурка” дойдет до того состояния, которое должно быть. Это определенный путь. Все в процессе, — подчеркивает юморист.

Фото: Алексей Березовский