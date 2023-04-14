Манікюр на Великдень 2023: трендові відтінки та свіжі ідеї

Великдень – це час радості, квітів та оновлення. Багато хто хоче в цей день мати якнайкращий вигляд. Одним із найпростіших способів зробити свій образ більш святковим є прикрашання нігтів.
Ідеї дизайну великоднього манікюру можуть бути різноманітними: від яскравих кольорів та абстрактних візерунків до символів і мотивів, пов’язаних зі святом. Манікюр на Великдень 2023: який дизайн обрати – читайте у матеріалі.
Який манікюр зробити на Великдень 2023
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Серед основних варіантів манікюру на Великдень можна виділити такі:
- жовті відтінки нігтів;
- пастельні кольори;
- французький манікюр;
- перловий колір;
- малюнки листя і квіти.
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Френч з кроликами на Великдень 2023
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За основу в цьому манікюрі взято класичну ідею французького, але місце акуратних посмішок на кінчиках нігтів з нагоди свята зайняли милі силуети білосніжних кроликів. Ще більше стилю додає матове покриття, однак і в глянсовій версії він буде неймовірно красивим.
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Великодні яйця: манікюр на Великдень
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Ще одна незвичайна версія френча у великодній тематиці – арт у стилі яєць. Заодно з яйцями під час підготовки до свята покрийте різнокольорові кольори та кінчики своїх нігтів. Вибирайте пастельні відтінки, а для максимальної правдивості доповніть дизайн ще й дрібними цятками. Так нігті нагадуватимуть перепелині яйця, вимочені у барвнику.
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Великодній манікюр: ніжні ромашки
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Великдень безпосередньо асоціюється у нас із весною. Тому, якщо хочете, щоб дизайн вийшов невагомим, використовуйте як основу прозорий лак, а вже поверх нього розміщуйте малюнки улюблених квіткових композицій.
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Аплікація з бісеру на манікюрі 2023
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Нігті на Великдень можна прикрасити об’ємними композиціями з бісеру. За допомогою крихітних елементів можна викласти гарну квітку або будь-який інший малюнок, який подарує вам весняний настрій.
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Пастельні хвилі на манікюрі
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Ця великодня ідея манікюру не прив’язана до якихось певних атрибутів свята, тому можна проходити з таким дизайном хоч цілий місяць. Абстрактні хвилі на нігтях у різних відтінках пастелі будуть неймовірно милими.
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Весняні квіти на манікюрі Великдень 2023
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Використовуйте відтінки блакитного лаку і два яскраві малюнки з маргаритками, щоб зібрати весь образ воєдино. Також можна малювати лілії, проліски та інші квіти, які вам подобаються.
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Мінімалізм
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Пастельний манікюр – завжди у моді. Ніжно-рожеві, зелені та фіолетові відтінки надають нігтям грайливого та яскравого вигляду. І вони дуже трендові у 2023 році. Вам необов’язково бути майстром, щоб пофарбувати так нігті. Навіть у домашніх умовах легко зробити мінімалістичний французький манікюр.
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Геометричні фігури
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Геометрія на нігтях у тренді вже багато років поспіль. Грайтеся з формами та кутами для створення незвичайного дизайну. Візьміть лаки пастельних тонів і стрічку в смужку, щоб полегшити собі завдання.
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