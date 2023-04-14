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Мода

Манікюр на Великдень 2023: трендові відтінки та свіжі ідеї

14 Квітня 2023, 16:42
Анна Голішевська редакторка стрічки
Манікюр
Джерело: УНІАН

Великдень – це час радості, квітів та оновлення. Багато хто хоче в цей день мати якнайкращий вигляд. Одним із найпростіших способів зробити свій образ більш святковим є прикрашання нігтів.

Ідеї дизайну великоднього манікюру можуть бути різноманітними: від яскравих кольорів та абстрактних візерунків до символів і мотивів, пов’язаних зі святом. Манікюр на Великдень 2023: який дизайн обрати – читайте у матеріалі.

Який манікюр зробити на Великдень 2023

 

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Серед основних варіантів манікюру на Великдень можна виділити такі:

  • жовті відтінки нігтів;
  • пастельні кольори;
  • французький манікюр;
  • перловий колір;
  • малюнки листя і квіти.

 

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Допис, поширений Маникюр ЖК София Вишневе (@nech.nails)

Френч з кроликами на Великдень 2023

 

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Допис, поширений Alyona_Artnails (@alyona_artnails)

За основу в цьому манікюрі взято класичну ідею французького, але місце акуратних посмішок на кінчиках нігтів з нагоди свята зайняли милі силуети білосніжних кроликів. Ще більше стилю додає матове покриття, однак і в глянсовій версії він буде неймовірно красивим.

Великодні яйця: манікюр на Великдень

Ще одна незвичайна версія френча у великодній тематиці – арт у стилі яєць. Заодно з яйцями під час підготовки до свята покрийте різнокольорові кольори та кінчики своїх нігтів. Вибирайте пастельні відтінки, а для максимальної правдивості доповніть дизайн ще й дрібними цятками. Так нігті нагадуватимуть перепелині яйця, вимочені у барвнику.

Великодній манікюр: ніжні ромашки

Великдень безпосередньо асоціюється у нас із весною. Тому, якщо хочете, щоб дизайн вийшов невагомим, використовуйте як основу прозорий лак, а вже поверх нього розміщуйте малюнки улюблених квіткових композицій.

Аплікація з бісеру на манікюрі 2023

Нігті на Великдень можна прикрасити об’ємними композиціями з бісеру. За допомогою крихітних елементів можна викласти гарну квітку або будь-який інший малюнок, який подарує вам весняний настрій.

 

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Допис, поширений Юля Davyda_nails (@davydova_hobby)

Пастельні хвилі на манікюрі

Ця великодня ідея манікюру не прив’язана до якихось певних атрибутів свята, тому можна проходити з таким дизайном хоч цілий місяць. Абстрактні хвилі на нігтях у різних відтінках пастелі будуть неймовірно милими.

 

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Допис, поширений nails_minsk (@nail_.minsk)

Весняні квіти на манікюрі Великдень 2023

 

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Допис, поширений TATYANA/ Маникюр / Омск (@mim_oza.nails)

Використовуйте відтінки блакитного лаку і два яскраві малюнки з маргаритками, щоб зібрати весь образ воєдино. Також можна малювати лілії, проліски та інші квіти, які вам подобаються.

 

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Допис, поширений Анастасия Крюкова (@nails_artichoke)

Мінімалізм

Пастельний манікюр – завжди у моді. Ніжно-рожеві, зелені та фіолетові відтінки надають нігтям грайливого та яскравого вигляду. І вони дуже трендові у 2023 році. Вам необов’язково бути майстром, щоб пофарбувати так нігті. Навіть у домашніх умовах легко зробити мінімалістичний французький манікюр.

 

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Допис, поширений МАНІКЮР ◾ ЛЬВІВ / СИХІВ (@nail_mironchuk)

Геометричні фігури

 

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Допис, поширений ProninaNail (@nogtevichka____)

Геометрія на нігтях у тренді вже багато років поспіль. Грайтеся з формами та кутами для створення незвичайного дизайну. Візьміть лаки пастельних тонів і стрічку в смужку, щоб полегшити собі завдання.

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Великдень Манікюр Мода Стиль
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