Пасха – это время радости, цветов и обновления. Многие хотят выглядеть на этот праздник наилучшим образом. Одним из самых простых способов сделать свой образ более праздничным является украшение ногтей.
Идеи дизайна пасхального маникюра могут быть разнообразными: от ярких цветов и абстрактных узоров до символов и мотивов, связанных с праздником. Маникюр на Пасху 2024: какой дизайн выбрать – далее в материале.
Какой маникюр сделать на Пасху 2024
Среди основных вариантов маникюра на Пасху можно выделить такие:
- желтые оттенки ногтей;
- пастельные цвета;
- французский маникюр;
- жемчужный цвет;
- рисунки листьев и цветов.
Маникюр с кроликами на Пасху 2024
Кролик — один из символов Пасхи, а потому очевидно, что идеи маникюра на этот праздник будут связаны с ним. Рисунок с кроликом можно нанести на все ногти или на несколько, также его можно обыграть разными способами.
Пасхальные яйца: маникюр на Пасху
Еще одна необычная версия френча в пасхальной тематике – арт в стиле яиц. Заодно с яйцами во время подготовки к празднику покройте в разноцветные цвета и кончики своих ногтей. Выбирайте пастельные оттенки, а для максимальной достоверности дополните дизайн еще и мелкими крапинками. Так ногти будут напоминать перепелиные яйца, вымоченные в красителе.
Пасхальный маникюр: нежные ромашки
Пасха напрямую ассоциируется у нас с весной. Поэтому, если хотите, чтобы дизайн получился невесомым, используйте в качестве основы прозрачный лак, а уже поверх него размещайте рисунки любимых цветочных композиций.
Аппликация из бисера на маникюре 2024
Ногти на Пасху можно украсить объемными композициями из бисера. С помощью крошечных элементов можно выложить красивый цветок, либо любой другой рисунок, который подарит вам весеннее настроение.
Пастельные волны на маникюре
Эта пасхальная идея маникюра не привязана к каким-то определенным атрибутам праздника, поэтому можно проходить с таким дизайном хоть весь месяц. Абстрактные волны на ногтях в разных оттенках пастели будут смотреться невероятно мило.
Весенние цветы на маникюре Пасха 2024
Используйте оттенки голубого лака и два ярких рисунка с маргаритками, чтобы собрать весь образ воедино. Также можно рисовать лилии, подснежники и другие цветы, которые вам нравятся.
Минимализм
Пастельный маникюр – всегда в моде. Нежно-розовые, зеленые и фиолетовые оттенки придают ногтям игривый и яркий вид. Вам необязательно быть мастером, чтобы преобразить ногти. В домашних условиях легко сделать минималистичный французский маникюр.
Геометрические фигуры
Геометрия на ногтях в тренде уже много лет подряд. Играйте с формами и углами для создания необычного дизайна. Возьмите лаки пастельных тонов и ленту в полоску, чтобы облегчить себе задачу.