Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10, пілот Макс Михайлюк вдруге став батьком. Його дружина модель Даша Хлистун народила хлопчика.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун вдруге стали батьками

Новиною про поповнення в сім’ї Даша Христун поділилась у сториз в Instagram.

Вона опублікувала зворушливі кадри з пологового будинку. У ролику можна побачити, як Макс тримає сина на руках та як їхня старша донька Аріана цілує новонародженого малюка.

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Як Михайлюк та Хлистун назвали сина – наразі не відомо.

– Від сьогодні я мама ще і хлопчика, – написала Даша, зазначивши, що син народився 6 лютого 2024 року.

Зазначимо, що про свою другу вагітність Даша Хлистун повідомила у жовтні минулого року, опублікувавши фото з тестом.

Вперше Макс і Даша стали батьками у квітні 2021 року, у них народилась донька Аріана. Через кілька місяців після народження первістка пара офіційно одружилася.

Стосунки Михайлюка із Хлистун зав’язалися одразу після проєкту Холостяк 10, де Макс був головним героєм. Вони познайомилися в Instagram, а через деякий час почали зустрічатися і жити разом.