Лідер культового гурту Rammstein Тілль Ліндеманн їде з концертом до Києва. Він планує виступити зі своїм новим колективом Till Lindemann.

Ліндеманн виступить в українській столиці в рамках європейського туру Ich Hasse Kinder (Я ненавиджу дітей).

Тур названо на честь однойменної пісні, яку музикант випустив у День захисту дітей. Прем’єра супроводжувалася провокаційним кліпом, який знімався в Москві (РФ). У ролику показуються події в 1989 році в одній зі шкіл СРСР.

Концерт гурту Till Lindemann у Києві пройде 18 січня 2022 року в клубі Stereoplaza. До речі, це задоволення з досить недешевих. Найбюджетніші квитки на концерт коштують 1 999 грн, а найдорожчі майже 13 тис. грн.

Till Lindemann – новий гурт Тілля Ліндеманна, бо навесні 2021 року він разом з Петером Тегтгером закрив проект Lindemann, з яким вони виступали з 2015-го.

Реакція мережі на концерт Тілля Ліндеманна в Києві:

Виконання пісні Любимый город з російським військовим оркестром теж буде? Ні, буде кавер на трек Батько наш Бандера.

І нехай вже залишається жити в Москві.

Певне обурення користувачів зрозуміле, адже Ліндеманн давно перейнявся любов’ю до Росії. Він часто там з’являється як в якості артиста, так і туриста.

Соліст гурту Rammstein 4 вересня навіть виступив на Червоній площі. Він став спеціальним гостем військово-музичного фестивалю Спаська вежа. Тілль заспівав російською мовою пісню Марка Бернеса Любимый город, а акомпанували йому одразу три військових оркестри.

До речі, не так давно Тілль Ліндеманн приїжджав в Україну. Він відвідав Чорнобильську зону, порушивши правила її відвідування.

Ліндеманн тоді опублікував відео в сторіз в Instagram, на якому він катався на занедбаній каруселі, а це грубе порушення правил перебування в зоні відчуження.

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Фото: Тілль Ліндеманн