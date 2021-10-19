Лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн едет с концертом в Киев. Он планирует выступить со своим новым коллективом Till Lindemann.

Линдеманн выступит в украинской столице в рамках европейского тура Ich Hasse Kinder (Я ненавижу детей).

Тур назван в честь одноименной песни, которую музыкант выпустил в День защиты детей. Премьера сопровождалась провокационным клипом, который снимался в Москве (РФ). В ролике показываются события в 1989 году в одной из школ СССР.

Концерт группы Till Lindemann в Киеве пройдет 18 января 2022 года в клубе Stereoplaza. К слову, удовольствие из довольно недешевых. Самые бюджетные билеты на концерт стоят 1 999 грн, а самые дорогие почти 13 тыс. грн.

Till Lindemann — новая группа Тилля Линдеманна, так как весной 2021 года он вместе с Петером Тегтгером закрыл проект Lindemann, с которым они выступали с 2015-го.

Реакция сети на концерт Тилля Линдеманна в Киеве:

Исполнение песни Любимый город с российским военным оркестром тоже будет? Нет, будет кавер на трек Батько наш Бандера.

И пусть уже остается жить в Москве.

Некоторое негодование пользователей понятно, ведь Линдеманн давно проникся любовью к России. Он часто там появляется как в качестве артиста, так и туриста.

Солист группы Rammstein 4 сентября даже выступил на Красной площади. Он стал специальным гостем военно-музыкального фестиваля Спасская башня. Тилль спел на русском языке песню Марка Бернеса Любимый город, а аккомпанировали ему сразу три военных оркестра.

Кстати, не так давно Тилль Линдеманн приезжал в Украину. Он посетил Чернобыльскую зону, нарушив правила ее посещения.

Линдеманн тогда опубликовал видео в сториз в Instagram, на котором он катался на заброшенной карусели, а это грубое нарушение правил пребывания в зоне отчуждения.

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Фото: Тилль Линдеманн