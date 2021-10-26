Через погіршення епідеміологічної ситуації церемонію вручення премії M1 Music Awards перенесли на 28 квітня 2022 року.

Зазвичай церемонію проводять у Палаці спорту, де збирається близько 10 тис. осіб. Ба більше, у проведенні премії задіяно 2 тис. працівників. Організатори не планують відмовлятися від звичного формату, проте поки що його не дозволяє дотримуватися епідеміологічна ситуація в країні.

– На жаль, ситуація з карантинними обмеженнями через чергову хвилю Covid-19 все ускладнює, – зазначили організатори церемонії.

Тому було вирішено перенести церемонію нагородження на 28 квітня 2022 року. 27 грудня стануть відомі номінанти премії. П’ятірки кандидатів на статуетки в кожній категорії будуть визначатися за два роки: 2020-й та 2021-й.

– У нас є внутрішнє корпоративне правило: щороку вдосконалювати наші проекти, робити наші події завжди цікавими, яскравими та обов’язково дивувати глядачів. Наші брендові івенти – це завжди масові заходи. Ми вкладаємо в них великі творчі, технічні та фінансові ресурси — і це гідне того, щоб їх побачила максимально можлива кількість глядачів. Якщо це неможливо з низки причин, які від нас не залежать, тоді ми переносимо подію на більш вдалий час, – заявив засновник компанії Таврійські Ігри Микола Баграєв.

За словами гендиректора телеканалу М1 Сергія Перцева, спрогнозувати те, як розвиватиметься епідеміологічна ситуація протягом найближчих кількох місяців, досить складно, тому премію перенесли на оптимальну дату.

– Ця церемонія нагородження, яку ми пов’язували з 20-річним ювілеєм М1, за нашими планами, матиме цікаві режисерські рішення. А імена тих, хто побореться за статуетки, ми оголосимо 27 грудня, у день народження! – додав Перцев.

Вже придбані квитки залишаються дійсними. Усі, хто не зможуть бути присутніми наступного року, зможуть повернути кошти через офіційного квиткового оператора — Ticketsbox.