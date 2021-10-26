Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации церемонию вручения премии M1 Music Awards перенесли на 28 апреля 2022 года.

Как правило, церемонию проводят во Дворце спорта, где собирается около 10 тыс. человек. Более того, для проведения премии задействованы 2 тыс. работников. Организаторы не планируют отказываться от привычного формата, однако пока что его не позволяет соблюдать эпидемиологическая ситуация в стране.

— К сожалению, ситуация касательно карантинных ограничений в связи с очередной волной Covid-19 все усложняется, — отметили организаторы церемонии.

Поэтому было решено перенести церемонию награждения на 28 апреля 2022 года. 27 декабря станут известны номинанты премии. Пятерки кандидатов на статуэтки в каждой категории будут определяться за два года: 2020-й и 2021-й.

— У нас есть внутреннее корпоративное правило: каждый год совершенствовать наши проекты, делать наши события всегда интересными, яркими и обязательно удивлять зрителей. Наши брендовые ивенты — это всегда массовые мероприятия. Мы вкладываем в них большие творческие, технические и финансовые ресурсы — и это достойно того, чтобы их увидело вживую максимально возможное количество зрителей. Если это невозможно по ряду причин, которые от нас не зависят, тогда мы переносим событие на более подходящее время, — заявил основатель компании Таврійські Ігри Николай Баграев.

По словам гендиректора телеканала М1 Сергея Перцева, спрогнозировать то, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшие несколько месяцев, достаточно сложно, поэтому премию перенесли на оптимальную дату.

— У этой церемонии награждения, которую мы связывали с 20-летним юбилеем М1, по нашим планам, будут интересные режиссерские решения. А имена тех, кто поборется за статуэтки, мы объявим 27 декабря, в сам день рождения! — добавил Перцев.

Уже приобретенные билеты остаются действительными. Все, кто не смогут присутствовать в следующем году, смогут вернуть средства через официального билетного оператора — Ticketsbox.