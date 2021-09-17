Епатажний американський репер Lil Nas X презентував свій дебютний альбом Montero, який назвав на честь себе. Справжнє ім’я музиканта – Монтеро Ламар Гілл.

До альбому Montero увійшло 13 треків, серед яких сингли з відомими виконавцями, такими як Елтон Джон, Майлі Сайрус, Дожа Кет, Джек Гарлоу та Megan Thee Stallion.

Продюсерами Montero стали Каньє Вест, Omer Fedi, Roy Lenzo та Take a Daytrip.

Загальна тривалість альбому – 42 хвилини 27 секунд. Крім того, до кожного треку репер одразу ж презентував і кліпи.

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В одному з інтерв’ю Lil Nas X характеризував Montero як щось більш особисте.

Обкладинка альбому також не залишилася без уваги. На ній музикант постав оголеним із крилами метелика.

Вихід Montero Lil Nas X теж анонсував незвично. Репер опублікував фотографію з вагітним животом, який символізував очікування первістка – його дебютного альбому.

Раніше ми писали про те, що Lil Nas X розповів про гей-культуру. Музикант заявив, що в його відеокліпі Industry Baby є багато відсилань до гомосексуальних зв’язків.

Сам репер відкрито говорить про те, що він гей. Крім того, наразі він перебуває в стосунках.

Також він зізнався, що ще в дитинстві усвідомив, що йому подобаються чоловіки, але протягом підліткового віку досліджував це питання.