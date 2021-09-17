Эпатажный американский рэпер Lil Nas X презентовал свой дебютный альбом Montero, который назвал в честь себя. Настоящее имя музыканта — Монтеро Ламар Хилл.

В альбом Montero вошло 13 треков, среди которых синглы с известными исполнителями, такими как Элтон Джон, Майли Сайрус, Дожа Кет, Джек Харлоу и Megan Thee Stallion.

Продюсерами Montero стали Канье Уэст, Omer Fedi, Roy Lenzo и Take a Daytrip.

Общая продолжительность альбома — 42 минуты 27 секунд. Кроме того, к каждому треку рэпер сразу же презентовал и клипы.

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В одном из интервью Lil Nas X характеризовал Montero как что-то более личное.

Обложка альбома также не осталась без внимания. На ней музыкант предстал обнаженным с крыльями бабочки.

Выход Montero Lil Nas X тоже анонсировал необычно. Рэпер опубликовал фотографию с беременным животом, который символизировал ожидания первенца — его дебютного альбома.

Ранее мы писали о том, что Lil Nas X рассказал о гей-культуре. Музыкант заявил, что в его видеоклипе Industry Baby есть много отсылок о гомосексуальных связях.

Сам рэпер открыто говорит о том, что он гей. Кроме того, сейчас он состоит в отношениях.

Также он признался, что еще в детстве осознал, что ему нравятся мужчины, но на протяжении подросткового возраста исследовал этот вопрос.