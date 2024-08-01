Український співак Олександр Пономарьов прокоментував камінгаут своєї названої доньки Зої Мозгової.

Як Пономарьов відреагував на камінгаут доньки

Коментуючи заяву Зої Мозгової про гомосексуальність, співак сказав, що для нього – це “некомфортна” тема.

– Я не хочу це коментувати зараз. Мені це не дуже така історія комфортна. Кожен обирає свій шлях і в кожного своя дорога, – сказав Пономарьов.

Днями 30-річна Зоя Мозгова зробила камінгаут – вона опублікувала відео, на якому цілується зі своєю обраницею Юлією на тлі гір. Жінка подякувала коханій за підтримку, а також додала, що їй було складно наважитися на публічне зізнання.

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Зазначимо, що Зоя – це названа донька Олександра Пономарьова. Він удочерив її у шлюбі з продюсеркою Оленою

Мозговою.

Рідним батьком Зої є другий чоловік Мозгової – Дмитро. Вони жили у цивільному шлюбі. Коли дівчинці було чотири роки, чоловік загинув.

Фото: Олександр Пономарьов