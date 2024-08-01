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Кожен обирає свій шлях: Пономарьов прокоментував камінгаут доньки

1 Серпня 2024, 14:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олександр Пономарьов, Зоя Мозгова

Український співак Олександр Пономарьов прокоментував камінгаут своєї названої доньки Зої Мозгової.

Як Пономарьов відреагував на камінгаут доньки

Коментуючи заяву Зої Мозгової про гомосексуальність, співак сказав, що для нього – це “некомфортна” тема.

– Я не хочу це коментувати зараз. Мені це не дуже така історія комфортна. Кожен обирає свій шлях і в кожного своя дорога, – сказав Пономарьов.

Днями 30-річна Зоя Мозгова зробила камінгаут – вона опублікувала відео, на якому цілується зі своєю обраницею Юлією на тлі гір. Жінка подякувала коханій за підтримку, а також додала, що їй було складно наважитися на публічне зізнання.

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Зазначимо, що Зоя – це названа донька Олександра Пономарьова. Він удочерив її у шлюбі з продюсеркою Оленою
Мозговою.

Рідним батьком Зої є другий чоловік Мозгової – Дмитро. Вони жили у цивільному шлюбі. Коли дівчинці було чотири роки, чоловік загинув.

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Фото: Олександр Пономарьов

Джерело
ЖВЛ
Теги
Олександр Пономарьов Олена Мозгова
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