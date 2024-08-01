Украинский певец Александр Пономарев прокомментировал каминг-аут своей приемной дочери Зои Мозговой.

Как Пономарев отреагировал на каминг-аут дочери

Комментируя заявление Зои Мозговой о гомосексуальности, певец сказал, что для него – это “некомфортная” тема.

— Я не хочу это комментировать сейчас. Мне это не очень такая история комфортная. Каждый выбирает свой путь и у каждого своя дорога, — сказал Пономарев.

На днях 30-летняя Зоя Мозговая сделала каминг-аут — она опубликовала видео, на котором целуется со своей избранницей Юлией на фоне гор. Женщина поблагодарила любимую за поддержку, а также добавила, что ей было сложно решиться на публичное признание.

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Отметим, что Зоя — это приемная дочь Александра Пономарева. Он удочерил ее в браке с продюсером Еленой

Мозговой.

Родным отцом Зои является второй муж Мозговой — Дмитрий. Они жили в гражданском браке. Когда девочке было четыре года, муж погиб.

Фото: Александр Пономарев