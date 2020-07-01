Восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра історичного серіалу і будуть люди, виробництва студії FILM.UA на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України.

І будуть люди – це епічна драма і екранізація роману Анатолія Дімарова. В основі твору знаходяться людські долі на зламі історичних подій.

Серіал побудований у формі саги і через призму життя звичайних людей показує етапи ХХ століття. Зокрема, Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади.

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Кожен герой серіалу по-своєму зустрів ці зміни, з точки зору своєї правди, але всіх їх об’єднувало одне – бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії.

Серіал містить 12 епізодів і 12 основних героїв. У ньому розкажуть про 12 непересічних долей, які жили 100 років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.

– Цей проект важливий для нашого суспільства. Його герої – наші прадіди, яким довелося жити в бурхливі часи і зіткнутися з однією з найбільших трагедій нашого минулого. Проект складний по темі і має багатошарову структуру. Але, як мені здається, завдяки ось цій інтимній інтонації – це історії наших сімей, дідів і прадідів – нам вдалося уникнути пафосу і створити дійсно зворушливий твір. Мені хочеться вірити, що тепер і у нас є своя кіносага, начебто Двадцяте століття, – розповіла креативний продюсер Олеся Лук’яненко.

Історична достовірність і актуальність подій обов’язково зачепить серця глядачів. Адже в історії кожного українця, кожної української родини є драматичні епізоди, звернення до яких дозволить зрозуміти свою природу.

– FILM.UA Group разом з телеканалом СТБ і агентством USAID, розуміючи важливість цієї теми, буде вести велику роботу з її висвітлення. Наша мета – не просто привернути увагу глядача до цього фільму, а й підняти на поверхню в громадському дискурсі питання історії, як індивідуальної, сімейної, так і загальнонаціональної, – сказала маркетинг директор FILM.UA Group Поліна Толмачова.

Розробка екранізації роману Дімарова почалася більше трьох років тому. Реалізувати проект допомогла держпідтримка.

– Враховуючи рівень роману І будуть люди і тематику, яка в ньому піднімається, ми віримо, що екранізація стане важливою телевізійною і культурною подією для нашої країни. А також послужить поштовхом для того, щоб книга Анатолія Дімарова була опублікована ще раз і, нарешті, стала доступною широкому колу читачів, – зазначила керуючий директор телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Спіймати Кайдаша

У лютому 2020 року на СТБ вийшов серіал Спіймати Кайдаша. 12-серійна трагікомедія посіла перше місце за кількістю переглядів.

Серіал Спіймати Кайдаша створений за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім’я. Правда, сюжет трохи осучаснений, адже події розгортаються в наші дні.

Факти ICTV зробили інтерв’ю з акторами Антоніною Хижняк та Григорієм Баклановим.

Фото: СТБ