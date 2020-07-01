Осенью на телеканале СТБ состоится премьера исторического сериала И будут люди, производства студии FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины.

И будут люди — это эпическая драма и экранизация романа Анатолия Димарова. В основе произведения находятся человеческие судьбы на изломе исторических событий.

Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает этапы ХХ века. В частности, Первую мировую войну, революцию, приход советской власти.

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Каждый герой сериала по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно — желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории.

Сериал содержит 12 эпизодов и 12 основных героев. В нем расскажут о 12 незаурядных судьбах, которые жили 100 лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

— Этот проект важен для нашего общества. Его герои — наши прадеды, которым пришлось жить в бурные времена и столкнуться с одной из величайших трагедий нашего прошлого. Проект сложный по теме и имеет многослойную структуру. Но, как мне кажется, благодаря вот этой интимной интонации — это истории наших семей, дедов и прадедов — нам удалось избежать пафоса и создать действительно трогательное произведение. Мне хочется верить, что теперь и у нас есть своя киносага, вроде Двадцатый век, — рассказала креативный продюсер Олеся Лукьяненко.

Историческая достоверность и актуальность событий обязательно заденет сердца зрителей. Ведь в истории каждого украинца, каждой украинской семьи есть драматические эпизоды, обращение к которым позволит понять свою природу.

— FILM.UA Group вместе с телеканалом СТБ и агентством USAID, понимая важность этой темы, будет вести большую работу по ее освещение. Наша цель — не просто привлечь внимание зрителя к этому фильму, но и поднять на поверхность в общественном дискурсе вопросы истории, как индивидуальной, семейной, так и общенациональной, — сказала маркетинг директор FILM.UA Group Полина Толмачева.

Разработка экранизации романа Димарова началась более трех лет назад. Реализовать проект помогла господдержка.

— Учитывая уровень романа И будут люди и тематику, которая в нем поднимается, мы верим, что экранизация станет важной телевизионной и культурным событием для нашей страны. А также послужит толчком для того, чтобы книга Анатолия Димарова была опубликована еще раз и, наконец, стала доступной широкому кругу читателей, — отметила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Поймать Кайдаша

В феврале 2020 года на СТБ вышел сериал Поймать Кайдаша. 12-серийная трагикомедия заняла первое место по количеству просмотров.

Сериал Поймать Кайдаша созданный по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого Кайдашева семья. Правда, сюжет немного осовремененный, ведь события разворачиваются в наши дни.

Факты ICTV сделали интервью с актерами Антониной Хижняк и Григорием Баклановым.

Фото: СТБ