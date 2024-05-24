Співачка Оля Цибульська розповіла про особисте життя своєї колеги Камалії після розлучення з чоловіком-мільярдером.

Оля Цибульська про стосунки Камалії

Співачка розповіла, що близько зі своєю колегою ніколи не спілкувалася, проте плітки з приводу особистого життя Камалії вона чула. За словами Цибульської, її серце зараз не вільне.

– Кажуть, що Камуся закохалася. Ходять такі плітки. Не знаю, чи правда це, – поділилася Цибульська в ефірі M1.

Сама ж артистка не підтверджувала того, що знайшла нове кохання. Однак навколо її особистого життя останнім часом і справді ходить чимало цікавого.

Зараз дивляться

Так, у квітні 2023 року стало відомо, що Камалія розлучається зі своїм чоловіком Захуром. Подружжя було в шлюбі понад 20 років. Уже згодом вони все ж стали періодично разом з’являтися на публіці, а тому шанувальники сподівалися, що пара возз’єднається.

Сама ж артистка з цього приводу просто говорила, що їм вдалося зберегти дружні стосунки, зокрема, й через спільних доньок.

Уже у квітні цього року в мережі з’явилися фото Камалії в синцях. Тоді в одному із пабліків написали, що це сліди домашнього насильства. Співачка поспішила вийти на зв’язок і показатися на відео у звичному для себе вигляді, зазначивши, що не розуміє, що відбувається.

Хтось із шанувальників також припустив, що це могли бути старі фото, зроблені за часів шлюбу Камалії з бізнесменом. Однак артистка одразу ж заступилася за ексчоловіка, давши зрозуміти, що він би не підняв на жінку руку.

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Фото: Оля Цибульська, Камалія