Співачка Камалія вийшла на звʼязок із шанувальниками просто з лікарняної палати. Артистка повідомила, що їй довелося звернутися до хірургів ЛОР-відділення через проблему з лівим вухом.
Як почувається Камалія після операції
Операцію співачці робили в Олександрівської лікарні Києва. Туди вона потрапила з діагнозом “травматична перфорація барабанної перетинки”. Раніше артистка тут же лікувалася від коронавірусу та проблем із нирками.
– Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше, – висловила надію виконавиця.
За словами Камалії операція минула успішно. Судячи з відео, яким поділилася артистка, постопераційний період проходить без ускладнень.
Реакція мережі на новину від Камалії про операцію
Шанувальники бажають улюбленій співачці якнайшвидшого одужання та відзначають професіоналізм українських лікарів.
- Одужуйте! Міцного вам здоров’я. Ваші друзі та шанувальники з вами!
- Одужуйте, Камаліє! Ви потрібні сім’ї та Україні!
- Люди, наші українські лікарі найкращі.
- Якнайшвидшого відновлення! Вам потрібне ваше вухо!
- Як прикро що так сталось… Одужуйте!
Минулого літа Камалія вже змусила своїх прихильників похвилюватися. Тоді їй довелося зробити МРТ через можливий перелам ребра.
Фото: Камалія