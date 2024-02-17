Співачка Камалія вийшла на звʼязок із шанувальниками просто з лікарняної палати. Артистка повідомила, що їй довелося звернутися до хірургів ЛОР-відділення через проблему з лівим вухом.

Як почувається Камалія після операції

Операцію співачці робили в Олександрівської лікарні Києва. Туди вона потрапила з діагнозом “травматична перфорація барабанної перетинки”. Раніше артистка тут же лікувалася від коронавірусу та проблем із нирками.

– Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше, – висловила надію виконавиця.

За словами Камалії операція минула успішно. Судячи з відео, яким поділилася артистка, постопераційний період проходить без ускладнень.

Зараз дивляться

Реакція мережі на новину від Камалії про операцію

Шанувальники бажають улюбленій співачці якнайшвидшого одужання та відзначають професіоналізм українських лікарів.

Одужуйте! Міцного вам здоров’я. Ваші друзі та шанувальники з вами!

Одужуйте, Камаліє! Ви потрібні сім’ї та Україні!

Люди, наші українські лікарі найкращі.

Якнайшвидшого відновлення! Вам потрібне ваше вухо!

Як прикро що так сталось… Одужуйте!

Минулого літа Камалія вже змусила своїх прихильників похвилюватися. Тоді їй довелося зробити МРТ через можливий перелам ребра.

Фото: Камалія