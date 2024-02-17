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Камалія показалася після операції та розкрила діагноз

17 Лютого 2024, 14:41
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Камалія

Співачка Камалія вийшла на звʼязок із шанувальниками просто з лікарняної палати. Артистка повідомила, що їй довелося звернутися до хірургів ЛОР-відділення через проблему з лівим вухом.

Як почувається Камалія після операції

Операцію співачці робили в Олександрівської лікарні Києва. Туди вона потрапила з діагнозом “травматична перфорація барабанної перетинки”. Раніше артистка тут же лікувалася від коронавірусу та проблем із нирками.

– Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше, – висловила надію виконавиця.

За словами Камалії операція минула успішно. Судячи з відео, яким поділилася артистка, постопераційний період проходить без ускладнень.

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Шанувальники бажають улюбленій співачці якнайшвидшого одужання та відзначають професіоналізм українських лікарів.

  • Одужуйте! Міцного вам здоров’я. Ваші друзі та шанувальники з вами!
  • Одужуйте, Камаліє! Ви потрібні сім’ї та Україні!
  • Люди, наші українські лікарі найкращі.
  • Якнайшвидшого відновлення! Вам потрібне ваше вухо!
  • Як прикро що так сталось… Одужуйте!

Минулого літа Камалія вже змусила своїх прихильників похвилюватися. Тоді їй довелося зробити МРТ через можливий перелам ребра.

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Фото: Камалія

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