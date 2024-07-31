Українська співачка Камалія показалася у весільній сукні та зізналась, що її серце наразі зайняте.

Камалія заінтригувала змінами в особистому житті

Артистка стала гостею Weekend Show на М1, куди завітала у весільній сукні та з коштовною обручкою з діамантами від британського ювелірного дому Graff.

І хоч цей образ із нового кліпу Камалії на трек Ніжно, каблучка дійсно належить співачці. Камалія не відповіла, хто їй подарував цю коштовну прикрасу, однак уточнила, що наразі дійсно закохана.

Зараз дивляться

– Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана,- сказала вона.

За словами Камалії, вона не проти вдруге зіграти весілля, але попередній досвід показує, що спершу потрібно добре пізнати свого партнера.

– Це як гойдалка: хочу – не хочу. Є досвід (попереднього шлюбу – Ред.), і всі жінки кажуть, що після першого шлюбу не хочуть ще довго виходити заміж. Це на якомусь психологічному рівні. Треба, щоби минув певний час, зародилися нормальні стосунки, треба, щоб жінка пережила попередні стосунки, – сказала співачка.

Нагадаємо, що протягом 20 років Камалія перебувала у шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У квітні 2023-го вони оголосили про розлучення.

У пари є дві доньки – Арабелла та Мірабелла. Ексзакохані продовжують підтримувати зв’язок одне з одним навіть після розлучення.