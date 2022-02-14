Телеканал ICTV розпочав зйомки 3 сезону іронічного детективу Коп з минулого з Дмитром Суржиковим у головній ролі. Серіал про поліцейського з 90-х за підсумками телепереглядів увійшов до 5 найкращих україномовних праймових серіалів 2020 року.

– Успіх першого сезону показав, що продовження історії зацікавить глядачів. Глобально змінювати сюжет ми не будемо. Так було тільки після першого сезону, коли на роль напарника Доліна затвердили нового актора – Павла Текучева. У третьому сезоні плануємо зняти серії більш іронічні, навіть деколи мелодраматичні, щоб розкрити стосунки між героями та показати особисте життя кожного, – каже продюсерка ICTV Надія Шмельова.

У нових серіях поліцейський Олег Долін уже сповна адаптується до життя у сучасному світі. Якщо раніше поліцейський, що прокинувся після 25-річної коми, був прибульцем у наш час, то тепер життя у світі смартфонів та електромобілів уже не так дивуватиме його.

Долін і далі шукатиме злочинців за своїми перевірними методами з 90-х, проте не нехтуватиме новітніми, більш прогресивними способами. І хоч грубі прийоми роботи будуть не до душі його напарнику, інтелігентному лейтенантові Андрію Сироїду, задля успішного закриття справ йому доведеться знаходити компроміс із копом з минулого.

Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов в ефір у жовтні 2020 року. Тоді роль напарника головного героя виконував Артур Логай. У другому сезоні разом з Дмитром Суржиковим головну роль грав Павло Текучев. 25-річний актор зніметься в серіях і третього сезону.

Також ролі виконуватимуть Дарія Трегубова, Сергій Дерев’янко, Ольга Гришина, Тетяна Злова, Олександра Епштейн, Михайло Кришталь.

Як і для перших сезонів серіалу, фільмуванням серіалу для телеканалу ICTV займається продакшн-студія PRO-TV, відома створенням серіалу Пес.