Телеканал ICTV приступил к съемкам 3 сезона иронического детектива Коп из прошлого с Дмитрием Суржиковым в главной роли. Сериал о полицейском из 90-х по итогам телепросмотров вошел в 5 лучших украиноязычных праймовых сериалов 2020 года.

— Успех первого сезона показал, что продолжение истории будет интересно зрителям. Глобально менять сюжет мы не будем. Так было только после первого сезона, когда на роль напарника Долина утвердили нового актера – Павла Текучева. В третьем сезоне планируем снять серии более иронические, даже иногда мелодраматические, чтобы раскрыть отношения между героями и показать личную жизнь каждого, – говорит продюсер ICTV Надежда Шмелева.

В новых сериях полицейский Олег Долин уже вполне адаптируется к жизни в мире. Если раньше полицейский, проснувшийся после 25-летней комы, был пришельцем в наше время, то теперь жизнь в мире смартфонов и электромобилей уже не так будет его удивлять.

Долин и дальше будет искать преступников по своим проверенным методам с 90-х, однако не будет пренебрегать новыми, более прогрессивными способами. И хотя грубые приемы работы будут не по душе его напарнику, интеллигентному лейтенанту Андрею Сыроеду, ради успешного закрытия дел ему придется находить компромисс с копом из прошлого.

Первый сезон сериала вышел в эфир в октябре 2020 года. Тогда роль напарника главного героя исполнял Артур Логай. Во втором сезоне вместе с Дмитрием Суржиковым главную роль играл Павел Текучев. 25-летний актер снимется в сериях и третьем сезоне.

Также роли будут исполнять Дарья Трегубова, Сергей Деревянко, Ольга Гришина, Татьяна Злова, Александра Эпштейн, Михаил Кришталь.

Как и для первых сезонов сериала, съемкой сериала для телеканала ICTV занимается продакшн-студия PRO-TV, известная созданием сериала Пес.