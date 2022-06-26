В Україну приїхав скандальний російський письменник Дмитро Биков. Він неодноразово схвалював окупацію України з боку СРСР, вважаючи, що це був найкращий варіант сусідства з росіянами.

Про візит до вільної України Бикова заявив український активіст Сергій Стерненко у Telegram.

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Блогер прокоментував знімок письменника, де він стоїть у чорній футболці, де зображено синьо-жовте серце з голубами. На знімку можна зауважити, що Биков позує в одному із закладів у самому центрі Києва біля Майдану. Сам письменник не повідомляв у соцмережах про свої плани відвідати столицю нашої країни.

– Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас до Києва приперся росіянин Дмитро Биков. Він нам розповість, як треба жити, – заявив Стерненко.

Крім сміливих заяв про Україну та СРСР, російський письменник заявляв, що доля Одеси буде плачевною.

Користувачі мережі миттєво відреагували на візит Бикова до нашої столиці:

Треба його привітати добре із приїздом.

Геть з України, москаль некрасівий!

Хто їх сюди пускає? Просто немає слів.

Якого біса його пустили до нас? Що це за Стокгольмський синдром?

Досить москалю вдягнути футболку з синьо-жовтим прапором і всюди зелене світло. Як же ми себе не поважаємо?

Цікаво, чи в нього від цілодобових тривог щось у тому органі, що замість голови щось клацне? Чи “ви все брешете, будинки самі вибухають?”.

Раніше до Києва приїжджала колишня редакторка російського Першого каналу Марина Овсяннікова. Її візит до столиці також викликав бурхливу реакцію у мережі.