Американська супермодель і акторка Сінді Кроуфорд показала своє архівне дитяче фото. Також зірка розповіла, що мріяла про зовсім інші професії.

Публікацію Кроуфорд розмістила на честь Всесвітнього дня дівчаток, який відзначали 11 жовтня.

– Я хочу присвятити це дівчинці, якою я була і жінці, якою я стала. В дитинстві я хотіла бути вчителькою, а потім фізиком-ядерником і першою жінкою-президентом, тому що це були найбільші посади, які я тільки знала. Я знала, що хочу змінити ситуацію, а тепер знаю, що ми можемо впливати, підтримувати і надихати одне одного щодня, – написала Сінді в Instagram.

55-річна зірка зазначила, що вона не тільки модель і жінка-засновниця в сфері краси, але й мама.

Шанувальники подякували Сінді за мотивацію, залишивши безліч позитивний коментарів, а також зазначивши, що в дитинстві модель була дуже милою.

Дякуємо вам за шлях, який ви відкрили для дівчат і жінок.

Це пост натхнення.

Ці слова і фото – те, що потрібно зараз.

Чарівно тоді, чудово зараз.

Дуже красива! Дякую, що поділилися, ви надихаєте моїх дочок.

Добре сказано. Радий бачити, що моя землячка процвітає і робить цей світ кращим.

Якби ця дівчинка на фото тільки знала, яке чудове життя на неї чекає, – пишуть шанувальники Кроуфорд.

Пік популярності Сінді Кроуфорд як моделі припав на 1980-1990 роки. Вона стала першою манекенницею, яка позувала для популярного чоловічого глянцю Playboy оголеною.

Зірка прикрасила обкладинки понад 600 журналів. У 2000 році Сінді пішла з модельного бізнесу.

Кроуфорд виховує двох дітей – сина Преслі і доньку Кайю, яких народила від колишнього манекенника Ренді Хербера.