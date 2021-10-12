Американська супермодель і акторка Сінді Кроуфорд показала своє архівне дитяче фото. Також зірка розповіла, що мріяла про зовсім інші професії.
Публікацію Кроуфорд розмістила на честь Всесвітнього дня дівчаток, який відзначали 11 жовтня.
– Я хочу присвятити це дівчинці, якою я була і жінці, якою я стала. В дитинстві я хотіла бути вчителькою, а потім фізиком-ядерником і першою жінкою-президентом, тому що це були найбільші посади, які я тільки знала. Я знала, що хочу змінити ситуацію, а тепер знаю, що ми можемо впливати, підтримувати і надихати одне одного щодня, – написала Сінді в Instagram.
55-річна зірка зазначила, що вона не тільки модель і жінка-засновниця в сфері краси, але й мама.
Шанувальники подякували Сінді за мотивацію, залишивши безліч позитивний коментарів, а також зазначивши, що в дитинстві модель була дуже милою.
- Дякуємо вам за шлях, який ви відкрили для дівчат і жінок.
- Це пост натхнення.
- Ці слова і фото – те, що потрібно зараз.
- Чарівно тоді, чудово зараз.
- Дуже красива! Дякую, що поділилися, ви надихаєте моїх дочок.
- Добре сказано. Радий бачити, що моя землячка процвітає і робить цей світ кращим.
- Якби ця дівчинка на фото тільки знала, яке чудове життя на неї чекає, – пишуть шанувальники Кроуфорд.
Пік популярності Сінді Кроуфорд як моделі припав на 1980-1990 роки. Вона стала першою манекенницею, яка позувала для популярного чоловічого глянцю Playboy оголеною.
Зірка прикрасила обкладинки понад 600 журналів. У 2000 році Сінді пішла з модельного бізнесу.
Кроуфорд виховує двох дітей – сина Преслі і доньку Кайю, яких народила від колишнього манекенника Ренді Хербера.