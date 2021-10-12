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Хотела быть физиком-ядерщиком: Синди Кроуфорд показала свое детское фото

12 октября 2021, 13:10 Каріна Зуєва
Сінді Кроуфорд
Источник: Depositphotos

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала свое архивное детское фото. Также звезда рассказала, что мечтала о совсем других профессиях.

Публикацию Кроуфорд разместила в честь Всемирного дня девочек, который отмечали 11 октября.

— Я хочу посвятить это девушке, которой я была, и женщине, которой я стала. В детстве я хотела быть учительницей, а затем физиком-ядерщиком и первой женщиной-президентом, потому что это были самые крупные должности, которые я только знала. Я знала, что хочу изменить ситуацию, а теперь знаю, что мы можем влиять, поддерживать и воодушевлять друг друга каждый день, — написала Синди в Instagram.

55-летняя звезда отметила, что она не только модель и женщина-основательница в сфере красоты, но и мама.

Поклонники поблагодарили Синди за мотивацию, оставив множество положительных комментариев, а также отметив, что в детстве модель была очень милой.

  • Спасибо вам за путь, который вы открыли для девушек и женщин.
  • Это пост вдохновения.
  • Эти слова и фото — то, что нужно сейчас.
  • Очаровательна тогда, великолепна сейчас.
  • Очень красивая! Спасибо, что поделились, вы вдохновляете моих дочерей.
  • Хорошо сказано. Рад видеть, что моя землячка преуспевает и делает этот мир лучше.
  • Если бы эта девочка на фото только знала, какая прекрасная жизнь ее ждет, — пишут поклонники Кроуфорд.
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Пик популярности Синди Кроуфорд как модели пришелся на 1980-1990 годы. Она стала первой манекенщицей, которая позировала для популярного мужского глянца Playboy обнаженной.

Звезда украсила обложки более 600 журналов. В 2000 году Синди ушла из модельного бизнеса.

Кроуфорд воспитывает двоих детей — сына Пресли и дочь Кайю, которых родила от бывшего манекенщика Рэнди Гербера.

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