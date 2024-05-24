Поет Юрій Рибчинський висловився про російських зірок на тлі тривалої війни Росії проти України. Він прокоментував вчинок тих, хто підтримав вторгнення, а також тих, хто вирішив виказати супротив агресору.

Юрій Рибчинський про заяву Олександра Малініна

На концерті в Саратові росіянина, що, до речі, у 2004 році отримав звання народний артист України, спитали про готовність воювати на боці окупантів. Малінін відповів, що “в армії служив, присягу складав і вірний їй досі”, тому у разі потреби піде на війну.

Поки артист-путініст гастролює просторами країни-агресора, його родина за кордоном – хтось у Німеччині, хтось у Великій Британії. Юрій Рибчинський зазначив, що йому було прикро почути відповідь співака.

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– Слава Богу, що нічого не сказав Валерій Лєонтьєв. Як то кажуть, злиняв собі на Маямі, щоби не брати у цьому участь, – сказав хітмейкер.

Він додав, що на тлі таких артистів, як Малінін, слід визнати мужність тих, хто знайшов у собі сили протиставити себе режиму. Адже тим, хто не згодний, може загрожувати смертельна небезпека за їхні слова, акцентував Рибчинський.

Юрій Рибчинський про російських зірок з антивоєнною позицією

Поет, зокрема, згадав про рішення Алли Пугачової, Максима Галкіна та Тамари Гвердцителі, яка звинувачує Путіна у смерті своєї мами. Її серце не витримало хвилювань за рідну Одесу.

– Мама – одеситка. Коли почали бомби падати на Одесу, вона сказала: “Нам в Росії нема чого робити”, – переказав її слова Рибчинський.

Він розповів, що бачився з артисткою в Іспанії, де живе її син Сандро. Сама вона живе в Грузії та виступає за кордоном, але російською не співає – в її репертуарі грузинські та українські композиції.

Фото: скрин з інтервʼю