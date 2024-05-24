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Був би молодший, взяб би зброю: Юрій Рибчинський розповів про сина та онука в ТрО

24 Травня 2024, 09:58
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Юрій Рибчинський

Поет Юрій Рибчинський, що написав тексти для багатьох хітів, пригадав, як його син та онук на початку повномасштабного вторгнення записалися в тероборону. Він поділився, як відреагував на таке рішення.

Юрій Рибчинський про сина та онука в ТрО

Народний артист України зазначив, що навіть думки не мав відмовляти їх від цього. Ба більше, і сам готовий був би стати на захист рідної землі, якби не вік. Два дні тому Юрію Рибчинському виповнилося 79 років.

– Якби я був молодший, я взяв би зброю, пішов би в військкомат, звичайно. Я б навіть не думав, – впевнено заявив поет.

Він додав, що зараз його син Євген та онук у Києві. Вже під час війни в Юрія Рибчинського народився правнук.

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– Левко малий уже вісім зубів має. Коли у нього вийшло три зуби, я сказав: “От нарешті він українець”, – з усмішкою розповів хітмейкер.

Принагідно Юрій Рибчинський зазначив, що один з його онуків, які живуть у США, приїхав до України, щоб здобути тут освіту. Дідусь пишається тим, що хлопець склав іспит з української мови краще за багатьох місцевих.

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Фото: скрин з інтервʼю

Джерело
ТСН
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Юрій Рибчинський
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