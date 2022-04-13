Гурт ВІА Гра з’явився 2000 року в Києві та досі вважається одним із найуспішніших жіночих колективів. За 22 роки існування ВІА Гри змінилося 20 учасниць і 20 складів.
Незважаючи на те, що дівчата приходили та йшли, пісні ВІА Гри завжди залишалися на слуху та миттєво ставали хітами. Багато в чому це заслуга Костянтина Меладзе – він не лише продюсер гурту, а й автор усіх пісень ВІА Гри.
Пропонуємо згадати найкращі пісні ВІА Гри, які свого часу лунали ледве не з кожної праски. Ви не могли їх не чути!
ВІА Гра – Попытка №5
ВІА Гра – Обними меня
ВІА Гра – Стоп, стоп, стоп
ВІА Гра – Убей мою подругу
ВІА Гра – Не оставляй меня, любимый
ВІА Гра та Вєрка Сердючка – Я не поняла
ВІА Гра – Биология
ВІА Гра та Валерій Меладзе – Океан и три реки
ВІА Гра та Валерій Меладзе – Притяжение больше нет
ВІА Гра та ТНМК – Нет ничего хуже
ВІА Гра – Бриллианты
ВІА Гра – Обмани но останься
ВІА Гра – ЛМЛ
ВІА Гра – Цветок и нож
ВІА Гра – Поцелуи
ВІА Гра – Сумасшедший
ВІА Гра – Антигейша
ВІА Гра – Пошел вон
ВІА Гра – Алло, мам
ВІА Гра – Перемирие
ВІА Гра – Так сильно
ВІА Гра та Вахтанг – У меня появился другой
ВІА Гра – Я полюбила монстра
ВІА Гра – Рикошет
ВІА Гра – Манекен