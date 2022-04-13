Гурт ВІА Гра з’явився 2000 року в Києві та досі вважається одним із найуспішніших жіночих колективів. За 22 роки існування ВІА Гри змінилося 20 учасниць і 20 складів.

Незважаючи на те, що дівчата приходили та йшли, пісні ВІА Гри завжди залишалися на слуху та миттєво ставали хітами. Багато в чому це заслуга Костянтина Меладзе – він не лише продюсер гурту, а й автор усіх пісень ВІА Гри.

Пропонуємо згадати найкращі пісні ВІА Гри, які свого часу лунали ледве не з кожної праски. Ви не могли їх не чути!

ВІА Гра – Попытка №5

ВІА Гра – Обними меня

ВІА Гра – Стоп, стоп, стоп

ВІА Гра – Убей мою подругу

ВІА Гра – Не оставляй меня, любимый

ВІА Гра та Вєрка Сердючка – Я не поняла

ВІА Гра – Биология

ВІА Гра та Валерій Меладзе – Океан и три реки

ВІА Гра та Валерій Меладзе – Притяжение больше нет

ВІА Гра та ТНМК – Нет ничего хуже

ВІА Гра – Бриллианты

ВІА Гра – Обмани но останься

ВІА Гра – ЛМЛ

ВІА Гра – Цветок и нож

ВІА Гра – Поцелуи

ВІА Гра – Сумасшедший

ВІА Гра – Антигейша

ВІА Гра – Пошел вон

ВІА Гра – Алло, мам

ВІА Гра – Перемирие

ВІА Гра – Так сильно

ВІА Гра та Вахтанг – У меня появился другой

ВІА Гра – Я полюбила монстра

ВІА Гра – Рикошет

ВІА Гра – Манекен