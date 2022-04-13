Группа ВИА Гра появилась в 2000 году в Киеве и до сих пор считается одним из самых успешных женских коллективов. За 22 года существования ВИА Гры сменилось 20 участниц и 20 составов.
Несмотря на то, что девушки приходили и уходили, песни ВИА Гры всегда оставались на слуху и часто становились хитами. Во многом это заслуга Константина Меладзе — он не только продюсер группы, но и автор всех песен ВИА Гры.
Предлагаем вспомнить лучшие песни ВИА Гры, которые в своем время играли из каждого утюга. Вы не могли их не слышать!
ВИА Гра — Попытка №5
ВИА Гра — Обними меня
ВИА Гра — Стоп, стоп, стоп
ВИА Гра — Убей мою подругу
ВИА Гра — Не оставляй меня, любимый
ВИА Гра и Верка Сердючка — Я не поняла
ВИА Гра — Биология
ВИА Гра и Валерий Меладзе — Океан и три реки
ВИА Гра и Валерий Меладзе — Притяжение больше нет
ВИА Гра и ТНМК — Нет ничего хуже
ВИА Гра — Бриллианты
ВИА Гра — Обмани но останься
ВИА Гра — ЛМЛ
ВИА Гра — Цветок и нож
ВИА Гра — Поцелуи
ВИА Гра — Сумасшедший
ВИА Гра — Антигейша
ВИА Гра — Пошел вон
ВИА Гра — Алло, мам
ВИА Гра — Перемирие
ВИА Гра — Так сильно
ВИА Гра и Вахтанг — У меня появился другой
ВИА Гра — Я полюбила монстра
ВИА Гра — Рикошет
ВИА Гра — Манекен