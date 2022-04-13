Группа ВИА Гра появилась в 2000 году в Киеве и до сих пор считается одним из самых успешных женских коллективов. За 22 года существования ВИА Гры сменилось 20 участниц и 20 составов.

Несмотря на то, что девушки приходили и уходили, песни ВИА Гры всегда оставались на слуху и часто становились хитами. Во многом это заслуга Константина Меладзе — он не только продюсер группы, но и автор всех песен ВИА Гры.

Предлагаем вспомнить лучшие песни ВИА Гры, которые в своем время играли из каждого утюга. Вы не могли их не слышать!

ВИА Гра — Попытка №5

ВИА Гра — Обними меня

ВИА Гра — Стоп, стоп, стоп

ВИА Гра — Убей мою подругу

ВИА Гра — Не оставляй меня, любимый

ВИА Гра и Верка Сердючка — Я не поняла

ВИА Гра — Биология

ВИА Гра и Валерий Меладзе — Океан и три реки

ВИА Гра и Валерий Меладзе — Притяжение больше нет

ВИА Гра и ТНМК — Нет ничего хуже

ВИА Гра — Бриллианты

ВИА Гра — Обмани но останься

ВИА Гра — ЛМЛ

ВИА Гра — Цветок и нож

ВИА Гра — Поцелуи

ВИА Гра — Сумасшедший

ВИА Гра — Антигейша

ВИА Гра — Пошел вон

ВИА Гра — Алло, мам

ВИА Гра — Перемирие

ВИА Гра — Так сильно

ВИА Гра и Вахтанг — У меня появился другой

ВИА Гра — Я полюбила монстра

ВИА Гра — Рикошет

ВИА Гра — Манекен