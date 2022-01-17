Шарф – невід’ємний атрибут зимового гардеробу. Ним можна урізноманітнити свій образ і зробити його стильнішим, крім того – це тепло.

Український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно носити шарф та дав корисні рекомендації.

Кутюр’є детально розповів про помилки, які роблять при поєднанні шарфів із одягом. Наприклад, шарф-труба поверх обтислого верху.

– Шарф-труба – великий в’язаний аксесуар. Хто його придумав поєднувати з вузьким светром? Це в півтора рази збільшує вашу шию, та й вигляд має просто безглуздий, – наголосив Андре Тан.

Дизайнер сказав, що якщо вам подобається ця модель, то потрібно обирати шарф із тонкої пряжі, який можна легко сховати під верхній одяг.

Також не слід сильно затягувати шарф на шиї чи зав’язувати в тугий вузол коротку дуту модель, оскільки це спотворює пропорції в образі.

– Я рекомендую обрати широкий шарф і накинути його поверх пальта – ви будете сама елегантність, – зазначив Андре Тан.

Занадто великий шарф зменшить ваш зріст вдвічі. Не треба його обмотувати навколо шиї, особливо низьким дівчатам.

– Набагато витонченіше і актуальніше шарф матиме вигляд під ремінцем, у стилі пончо чи кейпу, – сказав дизайнер.

Помилку можна допустити і при поєднанні шарфу та шапки – нерозривні друзі, які мають доповнювати одне одного.

– Хочете надіти фактурну в’язану шапку та тоненький шарфик? Не найкраща ідея! Тим не менш, комплект шапка і шарф одного кольору та фактури вже не модні. Експериментуйте, – наголосив Андре Тан.

Одна з головних помилок – неправильний колір шарфа. Є два правила. Перше – шарф має бути єдиним яскравим акцентом в образі, повторюючи колір одного з елементів луку (крім шапки).

Друге – колір шарфу впливає на сприйняття тону вашого обличчя. Якщо ви майже не фарбуєтеся, то яскраві шарфи вам протипоказані, особливо синій та червоний, вони лише підкреслять почервоніння та синці під очима. Краще віддати перевагу натуральним пастельним відтінкам, які нададуть обличчю свіжості.