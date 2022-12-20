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Гарві Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні

20 Грудня 2022, 08:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Гарві Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні
Джерело: Depositphotos

Кінопродюсера Гарві Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Таке рішення ухвалив суд присяжних у Лос-Анджелесі.

Вони визнали Вайнштейна винним у зґвалтуванні, примусовому оральному акті та ще одному сексуальному злочині. Все це пов’язано з жінкою, ім’я якої не називається.

За її словами, Гарві з’явився біля її дверей у готелі в 2013 році без запрошення.

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– Гарві Вайнштейн назавжди знищив частину мене тієї ночі 2013 року, і я ніколи не поверну це. Кримінальний процес був жорстоким, і адвокати Вайнштейна влаштували мені пекло в якості свідка, але я знала, що маю довести справу до кінця, і я це зробила. Я сподіваюся, що він ніколи не побачить тюремну камеру за межами свого життя, – сказала жінка у заяві після вироку.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Вайнштейна визнали винним у Нью-Йорку і засудили до 23 років тюремного ув’язнення.

З 2017 року Гарві Вайнштейна звинуватили в сексуальному насильстві понад сто зірок. Серед обвинувачених є відомі акторки, наприклад, Анджеліна Джолі, Єва Грін, Памела Андерсон та модель Кара Делевінь.

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Джерело
AP
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Суд Харві Вайнштейн
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