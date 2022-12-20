Кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании. Такое решение вынес суд присяжных в Лос-Анджелесе.

Они сочли Вайнштейна виновным в изнасиловании, принудительном оральном акте и еще одном сексуальном преступлении. Все это связано с женщиной, чье имя не называется.

По ее словам, Харви появился возле ее дверей в отеле в 2013 году без приглашения.

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— Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня той ночью в 2013 году, и я никогда не верну это. Уголовный процесс был жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в качестве свидетеля, но я знала, что должна довести дело до конца, и я это сделала. Я надеюсь, что он никогда не увидит тюремную камеру за пределами своей жизни, — сказала женщина в заявлении после приговора.

Напомним, в феврале 2020 года Вайнштейна признали виновным в Нью-Йорке и приговорили к 23 годам тюремного заключения.

С 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальном насилии более ста звезд. Среди обвинивших есть известные актрисы, например, Анджелина Джоли, Ева Грин, Памела Андерсон и модель Кара Делевинь.