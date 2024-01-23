У 2024 році кіноманів чекає безліч цікавих та хороших фільмів. Наприклад, Дюна, Каскадер, Мадам Павутина. Поки ви чекаєте на прем’єру цих стрічок, можна переглянути свіже кіно, яке вже збирає своїх глядачів по всьому світу. Фільми 2024 року, які вже вийшли – знайдете у нашому матеріалі.

Капітан Міллер

Бойовик, дія в якому відбувається у 1930-1940-х роках. Фільм розповідає про злочинця на ім’я Міллер, який займається кривавими грабежами, розбоями та розбійними нападами.

Зараз дивляться

Ніч, коли вони повернулися додому

Наприкінці 1800-х років на Дикому Заході прикордонник разом із детективом намагається вистежити й знищити безжалісну банду Руфуса Бака, яка тероризує індіанську територію.

Художник

Колишній оперативник ЦРУ, який перекваліфікувався на художника, несподівано виявляється втягнутим назад у небезпечні пригоди шпигунства та інтриг. Це відбувається коли невідома жінка з його минулого раптово з’являється на горизонті.

Ще один удар

Після нападу на секретну базу для утримання злочинців у Польщі, Джейку Харрісу, досвідченому бійцю з елітного загону морських котиків, доручають завдання доставити Аміна Мансура, підозрюваного в тероризмі, до Вашингтона для проведення допиту. Але коли аеропорт стає об’єктом облоги, і найманці намагаються захопити Мансура, Харріс змушений використати всі свої бойові навички, щоб захистити в’язня та усунути нападників.

Смерть на доріжку

Молода жінка, що блукає під час своєї подорожі заміським районом, перетинає шляхи з автостопником, що прямує в той же пункт, і пропонує йому підвезення в обмін на підказки по дорозі. Їхня подорож набирає несподіваних оборотів, коли обидвоє виявляються втягнутими в розшук вбивці.

Аргайл

В центрі сюжету фільму – невпевнена в собі авторка шпигуньких романів про суперагента Арґайла Еллі Конвей. Вона майже не виходить із дому і ні з ким не спілкується, окрім своєї матері та улюбленого кота Алфі. Аж раптом Еллі потрапляє в реальний світ шпигунства. Важливо, що в український прокат фільм має вийти 1 лютого 2024 року.

Бджоляр

Ще один екшн, який має вийти незабаром. Фільм розповідає про Адама Клея, колишнього оперативника суперсекретної організації. Його тихе та спокійне життя припиняється після смерті давньої знайомої. Адам вирішує знову застосувати свої унікальні навички й взяти правосуддя у свої руки.