В 2024 году киноманов ждет множество интересных и хороших фильмов. К примеру, Дюна, Каскадер, Мадам Паутина. Пока вы ждете премьеры этих лент, можно посмотреть свежее кино, которое уже собирает своих зрителей по всему миру. Фильмы 2024 года, которые уже вышли – найдете в нашем материале.

Капитан Миллер

Боевик, действие которого происходит в 1930-1940-х годах. Фильм рассказывает о преступнике по имени Миллер, который занимается кровавыми грабежами, разбоями и разбойными нападениями.

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Ночь, когда они вернулись домой

В конце 1800-х годов на Диком Западе пограничник вместе с детективом пытается выследить и уничтожить безжалостную банду Руфуса Бака, терроризирующую индейскую территорию.

Художник

Бывший оперативник ЦРУ, переквалифицировавшийся на художника, неожиданно оказывается втянутым в опасные приключения шпионажа и интриг. Это происходит, когда неизвестная женщина из его прошлого внезапно появляется на горизонте.

Еще один удар

После нападения на секретную базу для содержания преступников в Польше, Джейку Харрису, опытному бойцу из элитного отряда морских котиков, поручают задачу доставить подозреваемого в терроризме Амина Мансура в Вашингтон для проведения допроса. Но когда аэропорт становится объектом осады, и наемники пытаются захватить Мансуру, Харрис вынужден использовать все свои боевые навыки, чтобы защитить заключенного и устранить нападающих.

Смерть на дорожку

Молодая женщина, блуждающая во время своего путешествия по загородному району, пересекает пути с автостопщиком и предлагает ему подвоз в обмен на подсказки по дороге. Их путешествие набирает неожиданные обороты, когда оба оказываются вовлеченными в розыск убийцы.

Оргайл

В центре сюжета фильма – неуверенный в себе автор шпионских романов о суперагенте Аргайле Элли Конвей. Она почти не выходит из дома и ни с кем не общается, кроме своей матери и любимого кота Алфи. Вдруг Элли попадает в реальный мир шпионажа. Важно, что в украинском прокате фильм должен выйти 1 февраля 2024 года.

Пчеловод

Еще один экшн, который должен выйти вскоре. Фильм рассказывает об Адаме Клее, бывшем оперативнике суперсекретной организации. Его тихая и спокойная жизнь прекращается после смерти старой знакомой. Адам решает снова применить свои уникальные навыки и взять правосудие в свои руки.