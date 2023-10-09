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Фанати заспокоїлись: Бруно Марс вилетів з Ізраїлю

9 Жовтня 2023, 16:41
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Бруно Марс
Джерело: Depositphotos

Співак Бруно Марс зміг залишити Ізраїль після ракетного обстрілу. Фанати заспокоїлись після того, як просили співака в соцмережах дати знати, що з ним все гаразд.

Останній пост в Instagram виконавець опублікував 5 жовтня. За день до цього він виступив в Тель-Авіві, та мав дати концерт вдруге в суботу, 7 жовтня. Саме тоді угруповання ХАМАС завдало масових ракетних ударів по південних та центральних районах Ізраїлю.

Пізно ввечері в суботу в Instagram-сториз розважального шоу Добрий вечір з Гаєм Пайнсом з’явилося фото, на якому Марс та його команда чекали на виліт в аеропорту імені Бен-Гуріона, повідомляє The Times of Israel.

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– Бруно Марс скасував концерт та покинув Ізраїль сьогодні о другій годині дня разом із 60 членами екіпажу. Він вилетів до Афін, а звідти попрямує до Катару, щоб продовжити свій тур, – написали представники шоу.

Раніше стало відомо, українська співачка Kola опинилася в Ізраїлі, де 7 жовтня розпочалася активна фаза війни. Виконавиця вирушила туди на відпочинок, натомість їй довелося ховатися від обстрілів.

Теги
Бруно Марс Війна в Ізраїлі
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