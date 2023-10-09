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Персоны

Фанаты успокоились: Бруно Марс вылетел из Израиля

9 октября 2023, 16:41
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Бруно Марс
Источник: Depositphotos

Певец Бруно Марс смог покинуть Израиль после ракетного обстрела. Фанаты успокоились после того, как просили певца в соцсетях дать знать, что с ним все в порядке.

Последний пост в Instagram исполнитель опубликовал 5 октября. За день до этого он выступил в Тель-Авиве, и должен был дать концерт во второй раз в субботу, 7 октября. Именно тогда группировка ХАМАС нанесла массовые ракетные удары по южным и центральным районам Израиля.

Поздно вечером в субботу в Instagram-сториз развлекательного шоу Добрый вечер с Гаем Пайнсом появилось фото, на котором Марс и его команда ждали вылета в аэропорту имени Бен-Гуриона, сообщает The Times of Israel.

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— Бруно Марс отменил концерт и покинул Израиль сегодня в два часа дня вместе с 60 членами экипажа. Он вылетел в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить свой тур, — написали представители шоу.

Ранее стало известно, украинская певица Kola оказалась в Израиле, где 7 октября началась активная фаза войны. Исполнительница отправилась туда на отдых, вместо этого ей пришлось прятаться от обстрелов.

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Бруно Марс Война в Израиле
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