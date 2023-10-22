Акторці Емілі Блант довелося вибачатися за бодішеймінг. У мережі завірусилося відео 11-річної давнини, у якому вона називає офіціантку “величезною”.

Це сталося під час відвідин зіркою сімейного ресторану Chili’s. Офіцінтка підійшла до неї, щоби прийняти замовлення. Саме про цей епізод Емілі Блант розповіла на шоу Джонатана Росса у 2012 році.

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– Дівчина, що обслуговувала мене, була величезною (enormous). Мені здається, вона може безоплатно їсти в Chili’s. Вона підішла до мене і спитала, чи мені хтось колись казав, що я схожа на Емілі Блант, – пригадала знаменитість, відтворивши південний акцент співрозмовниці.

В результаті акторка зізналася, що вона дійсно Емілі Блант, всі посміялися над цим епізодом і забули до сьогодні. Коли відео завірусилося у Twitter, численна кількість користувачів соцмережів закинула зірці фетшеймінг – цькування людини за її вагу.

– Коли я побачила це давнє відео, в мене просто щелепа відпала. Я приголомшена тим, що могла сказати щось настільки нечутливе, образливе і не пов’язане з історією, яку я намагалася розповісти на ток-шоу, – визнала Блант.

Вона перепросила за свої слова та додала, що вони йдуть в розріз з її нинішніми переконаннями.

– І все ж це сталося, я сказала це, і мені дуже шкода, якщо когось це образило, – зазначила акторка.

Колегу підтримав актор Двейн Скеля Джонсон. Він зазначив, що минуле – шалена річ, та всі ми робили помилки. Проте, саме помилки роблять нас сильнішими та добрішими, додав Джонсон.