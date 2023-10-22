Актрисе Эмили Блант пришлось извиняться за бодишейминг. В сети завирусилось видео 11-летней давности, в котором она называет официантку “огромной”.

Это произошло во время посещения звездой семейного ресторана Chili’s. Официантка подошла к ней, чтобы принять заказ. Именно об этом эпизоде Эмили Блант рассказала на шоу Джонатана Росса в 2012 году.

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— Девушка, которая обслуживала меня, была огромной (enormous). Мне кажется, она может бесплатно есть в Chili’s. Она подошла ко мне и спросила, говорил ли мне кто-то когда-то, что я похожа на Эмили Блант, — вспомнила знаменитость, воспроизведя южный акцент собеседницы.

В результате актриса призналась, что она действительно Эмили Блант, все посмеялись над этим эпизодом и забыли до сих пор. Когда видео завирусилось в Twitter, многочисленное количество пользователей соцсетей обвинили звезду в фетшейминге — травле человека за его вес.

— Когда я увидела это давнее видео, у меня просто челюсть отпала. Я потрясена тем, что могла сказать что-то настолько нечувствительное, оскорбительное и не связанное с историей, которую я пыталась рассказать на ток-шоу, — признала Блант.

Она извинилась за свои слова и добавила, что они идут в разрез с ее нынешними убеждениями.

— И все же это произошло, я сказала это, и мне очень жаль, если кого-то это обидело, — отметила актриса.

Коллегу поддержал актер Дуэйн Скала Джонсон. Он отметил, что прошлое — безумная вещь, и все мы делали ошибки. Однако, именно ошибки делают нас сильнее и добрее, добавил Джонсон.