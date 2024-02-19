Співачка Христина Соловій показала свою маму на рідкісному знімку. Артистка нечасто виставляє такі фото, і фанати помітили схожість між мамою і дочкою.
Соловій показалася зі своєю мамою на знімку
Так, 19 лютого у мами співачки, Олександри, день народження, на честь чого і було викладено фото. Співачка зазначила, що вже встигла привітати свою близьку людину зі святом, нехай і телефоном.
– Сьогодні день народження в моєї мами. Уже зателефонувала і все розповіла. Подзвони і ти своїй мамі, – зазначила Христина.
Навіть не вдивляючись у риси обличчя, можна помітити, що донька дуже схожа на свою маму. Шанувальники Соловій приєдналися до привітань, а Олександра в коментарях під знімком подякувала своїй доньці за теплі слова.
– Дякую, моя люба! Обіймаю, цілую, чекаю! – відповіла мама артистки.
Нагадаємо, що артисти люблять викладати знімки не тільки зі своїми батьками, а й дітьми. Наприклад, нещодавно продюсер Олександр Пономарьов показав сина, який підріс, – 15 лютого Олександру виповнилося 17, і такий привід не міг пропустити артист. Пономарьов побажав йому багатьох років і заступництва Бога, а шанувальники музиканта приєдналися до привітань.
Фото: Христина Соловій