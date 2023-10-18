Британська співачка Адель розповіла, що не вживає алкоголь вже три з половиною місяці.

Про це вона сказала під час виступу на своєму шоу у Лас-Вегасі, пише DailyMail.

Співачка зізналась, що була “на межі алкоголізму”, коли їй було 20 років. Однак свій тверезий спосіб життя Адель назвала “нудним” і додала, що “сумує за алкоголем”.

Зараз дивляться

– Я припинила пити десь три з половиною місяці тому. Це нудно. Я маю на увазі, що я була буквально на межі алкоголізму протягом більшої частини своїх 20 років, але дуже сумую за цим, – сказала артистка.

Розмовляючи з фанатом, який пив, вона додала: Тож насолоджуйся своїм кислим віскі. Я дуже, дуже заздрю.

У березні 2023 року Адель розповіла, що одного разу під час карантину через Covid-19 випила чотири пляшки вина перед обідом.

У лютому 2022 року Адель напідпитку запалила у лондонському гей-клубі. У мережі поширили відео, як зірка розважалася з друзями, брала участь у стрип-шоу з напівоголеними танцівницями та крутилася на пілоні.