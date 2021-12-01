Американський актор Бредлі Купер розповів, як на нього напав злочинець із ножем. Тоді зірка комедії Похмілля у Вегасі перебував у нью-йорському метро.

Інцидент стався в 2019 році. Того дня Купер мав забрати доньку Лею від моделі Ірини Шейк із дитячого садка. Через завантажену дорогу Бредлі вирішив скористатися метро.

– Я відчув, що хтось підходить до мене і подумав, що, напевно, хочуть сфотографуватися. Коли повернувся, то глянув униз і побачив ніж, який був майже тридюймової довжини (7 сантиметрів), – згадує Купер.

Актор зазначив, що людина, яка хотіла напасти на нього, була дуже молодою. Куперу вдалося втекти і навіть сфотографувати злочинця.

– Я просто побіг, перестрибнув через турнікет, сховався біля входу в метро і дістав телефон, – сказав Бредлі.

Після того, як нападник пробіг повз Купера і не помітив його, актор погнався за ним і зробив кілька фотографій, щоб надати поліції. Однак очевидно, що знімки не дуже цікавили правоохоронні органи.