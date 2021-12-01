Американський актор Бредлі Купер розповів, як на нього напав злочинець із ножем. Тоді зірка комедії Похмілля у Вегасі перебував у нью-йорському метро.
Інцидент стався в 2019 році. Того дня Купер мав забрати доньку Лею від моделі Ірини Шейк із дитячого садка. Через завантажену дорогу Бредлі вирішив скористатися метро.
– Я відчув, що хтось підходить до мене і подумав, що, напевно, хочуть сфотографуватися. Коли повернувся, то глянув униз і побачив ніж, який був майже тридюймової довжини (7 сантиметрів), – згадує Купер.
Актор зазначив, що людина, яка хотіла напасти на нього, була дуже молодою. Куперу вдалося втекти і навіть сфотографувати злочинця.
– Я просто побіг, перестрибнув через турнікет, сховався біля входу в метро і дістав телефон, – сказав Бредлі.
Після того, як нападник пробіг повз Купера і не помітив його, актор погнався за ним і зробив кілька фотографій, щоб надати поліції. Однак очевидно, що знімки не дуже цікавили правоохоронні органи.
– Поліцейський весь час питав, чи мене не поранили? Я кажу: ні. Він каже: Перевірте, часто буває, що люди через шок цього не відчувають. Я перевірив, чи не правий він, а потім повернувся до метро і поїхав за своєю донькою, – розповів актор.