Американский актер Брэдли Купер рассказал, как на него напал преступник с ножом. Тогда звезда комедии Мальчишник в Вегасе находился в нью-йорском метро.

Инцидент произошел в 2019 году. В тот день Купер должен был забрать дочь Лею от модели Ирины Шейк с детского садика. Из-за загруженной дороги Брэдли решил воспользоваться метро.

— Я почувствовал, что кто-то подходит ко мне и подумал, что наверное хотят сфотографироваться. Когда повернулся, то посмотрел вниз и увидел нож, который был почти трехдюймовой длины (7 сантиметров), — вспоминает Купер.

Актер отметил, что человек, который хотел напасть на него, был очень молодым. Куперу удалось убежать и даже сфотографировать преступника.

— Я просто побежал, перепрыгнул через турникет, спрятался возле входа в метро и достал телефон, — сказал Брэдли.

После того, как нападающий пробежал мимо Купера и не заметил его, актер погнался за ним и сделал несколько фотографий, чтобы предоставить полиции. Однако очевидно, что снимки не сильно интересовали правоохранительные органы.