Модель Даша Хлистун, дружина головного героя реаліті Холостяк 10 Макса Михайлюка, відповіла, чи планують вони повертатися в Україну після закінчення війни. Зараз подружжя з двома дітьми перебуває в Канаді.

Чи повернуться Хлистун і Михайлюк в Україну

У сториз в Instagram модель зізналась, що дуже довго жила в очікуванні повернення додому, через що не могла повноцінно планувати своє життя за кордоном.

Однак зараз Даша навіть не думає про повернення в Україну.

Зараз дивляться

– Я була дуже довго в стані: ось-ось ми повернемось додому. Я не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною. Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно “пустимо коріння” в іншій країні, – написала Хлистун.

Зазначимо, що 6 лютого 2024 року Даша Хлистун і Макс Михайлюк вдруге стали батьками. У них народився хлопчик.

Згодом подружжя розсекретило ім’я малюка – його назвали Димитрій.