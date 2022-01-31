Італійський будинок моди Dolce & Gabbana відмовиться від натурального хутра в усіх нових колекціях, починаючи вже з 2022 року.

Всесвітньо відомий бренд працюватиме з екохутром, при цьому робочі місця майстри-кушніри не втратять – їх навчать роботі з новим матеріалом. Про це повідомляє Fur Free Alliance.

– Dolce & Gabbana прагне більш стійкого майбутнього, в якому не може бути й мови про використання хутра тварин. Уся система моди відіграє значну роль у соціальній відповідальності, яку необхідно просувати та заохочувати. Ми будемо інтегрувати інноваційні матеріали в наші колекції та розвивати екологічно безпечні виробничі процеси, зберігаючи робочі місця, – заявив директор з комунікацій та маркетингу Dolce & Gabbana Феделі Усаї.

Глава Альянсу за відмову від хутра Джо Віндінг каже, що вони раді, що бренд Dolce & Gabbana перейшов на гуманні та інноваційні матеріали.

– Світ змінюється і такі бренди, як Dolce&Gabbana правильно адаптуються до споживача, який хоче, щоб компанії виступали проти жорстокого поводження з тваринами і впроваджували інновації для більш стійкого майбутнього, – зазначив він.

Dolce & Gabbana приєднується до списку брендів, які взяли на себе зобов’язання заборонити використання хутра тварин у своїх колекціях, включаючи італійські бренди Armani, Gucci, Prada, Moncler тощо. Варто зазначити, що Італія взагалі заборонила виробництво хутра в 2021 році.