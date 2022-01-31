Итальянский дом моды Dolce & Gabbana откажется от натурального меха во всех новых коллекциях, начиная уже с 2022 года.

Всемирно известный бренд будет работать с экомехом, при этом рабочие места мастера-скорняки не потеряют — их обучат работе с новым материалом. Об этом сообщает Fur Free Alliance.

— Dolce & Gabbana стремится к более устойчивому будущему, в котором не может быть и речи об использовании меха животных. Вся система моды играет значительную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять. Мы будем интегрировать инновационные материалы в наши коллекции и развивать экологически безопасные производственные процессы, сохраняя рабочие места, — заявил директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи.

Глава Альянса за отказ от меха Джо Виндинг говорит, что они рады, что бренд Dolce & Gabbana перешел на более гуманные и инновационные материалы.

— Мир меняется и такие бренды, как Dolce & Gabbana правильно адаптируются к меняющемуся потребителю, который хочет, чтобы компании выступали против жестокого обращения с животными и внедряли инновации для более устойчивого будущего, — отметил он.

Dolce & Gabbana присоединяется к растущему списку брендов, которые взяли на себя обязательство запретить использование меха животных в своих коллекциях, включая итальянские бренды Armani, Gucci, Prada, Moncler и другие. Стоит отметить, что Италия и вовсе запретила производство меха в 2021 году.