Вагітність і пологи – одне зі складних випробувань, через яке проходять жінки, згодом отримуючи найбільше щастя в житті, – дитину. У наш час дедалі частіше популярнішими стають партнерські пологи – і це цілком нормально, оскільки підтримка коханої людини дуже важлива.

Дедалі більше чоловіків хочуть бути поруч біля своєї коханої, щоб у разі чого допомогти їй, потримати за руку, перерізати пуповину й одним із перших побачити їхнє чадо. Знаменитості – не виняток, тому Факти ICTV вирішили скласти добірку зіркових татусів, які були присутні на пологах.

Микита Добринін

Телеведучий Микита Добринін – один із татусів-сміливців. У 2021 році блогерка Даша Квіткова, з якою вони вже розлучилися, народила йому сина Лева.

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Тоді Микита говорив, що це було повністю його рішення, яке супроводжувалося бар’єрами, блоками та його мінливістю, але, судячи з емоцій, вибір він зробив правильний.

– Для всіх чоловіків, які сумніваються, хочу сказати таке. Благополучний результат пологів залежить не тільки від професіоналізму лікарів, більшою мірою на нього впливає психологічний комфорт породіллі… Я звик брати відповідальність за свою сім’ю на себе, і пологи – не виняток. Недарма ж ми обіцяємо бути разом у горі й радості, у недугах і здоров’ї, – говорив Добринін.

Анатолій Анатоліч

Ведучий Анатолій Анатоліч був присутній на третіх пологах своєї дружини Юлії. У 2021 році в них народився син Ніл.

Тоді чоловік сказав, що знав – його жінка сильна, але не думав, що настільки.

– Я вперше був присутній на пологах – це неймовірно складно, прекрасно, важко, фантастично і ще купа інших епітетів, – говорив Анатолій Анатоліч.

Макс Михайлюк

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10 і пілот Макс Михайлюк не зміг пропустити народження доньки від моделі Даші Хлистун. Він не розповідав, як саме це було, проте, судячи з усього, стояв за дверима палати.

– Дашо, дякую. Я все чув за дверима в палаті – і коли вона сміялася, для мене це були подарунки полегшення… Моя маленька, тато завжди буде поруч. Дашулю, ти мій герой, – писав Михайлюк в Instagram.

Сергій Середа

У коміка Сергія Середи та співачки MamaRika в серпні 2021 року народився син Давид. У них не було партнерських пологів, проте чоловік завжди перебував неподалік і перерізав пуповину.

Юрій Горбунов

Телеведучий Юрій Горбунов був на пологах дружини Каті Осадчої, коли на світ з’явився їхній перший спільний син Іван.

Згодом в одному з інтерв’ю Юрій говорив, що чоловік би такого не витримав, крім того, стосунки з дружиною після цього змінилися на краще.

– Я бачив, як Іван з’являвся на світ… Я весь цей час плакав, особливо потім, коли він спав на мені 45 хвилин… Після того, як ти все це бачив і розумієш, через що жінкам доводиться проходити, ти потім їй багато чого прощаєш, – поділився Горбунов.

Тімур Мірошниченко

Телеведучий Тімур Мірошниченко двічі був присутній на пологах дружини Інни, проте перерізати пуповину доньки не наважився.

Дмитро Монатик

Мультиартист Дмитро Монатик також був присутній з дружиною Іриною в пологовому залі. Він набрався сміливості та перерізав пуповину їхньому синові.

Говорив, що бачити те, як нове життя з’являється на світ, а ще й хлопчики – велика нагорода, а тому він вдячний долі.

Звісно, це не весь список зіркових татусів, які набралися сміливості та були присутні зі своїм дружинами на пологах. З кожним днем це стає все популярнішим, а тому і список їх постійно зростатиме.

Фото: Микита Добринін, Дмитро Монатік