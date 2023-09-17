Беременность и роды — одно из сложный испытаний, через которое проходят женщины, впоследствии получая самое большое счастье в жизни, — ребенка. В наше время все чаще популярнее становятся партнерские роды – и это вполне нормально, поскольку поддержка любимого человека очень важна.

Все больше мужчин хотят быть рядом возле своей любимой, чтобы в случае чего помочь ей, подержать за руку, перерезать пуповину и одним из первых увидеть их чадо. Знаменитости — не исключение, а потому Факты ICTV решили составить подборку звездных пап, которые присутствовали на родах.

Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин – один из пап-смельчаков. В 2021 году блогерша Даша Квиткова, с которой они уже развелись, родила ему сына Льва.

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Тогда Никита говорил, что это было полностью его решение, которое сопровождалась барьерами, блоками и его мнительностью, но, судя по эмоциям, выбор он сделал правильный.

— Для всех мужчин, которые сомневаются, хочу сказать следующее. Благополучный исход родов зависит не только от профессионализма врачей, в большей мере на него влияет психологический комфорт роженицы… Я привык брать ответственность за свою семью на себя, и роды — не исключение. Не зря же мы обещаем быть вместе в горе и радости, в недугах и здравии, — говорил Добрынин.

Анатолий Анатолич

Ведущий Анатолий Анатолич присутствовал на третьих родах своей жены Юлии. В 2021 году у них родился сын Нил.

Тогда мужчина сказал, что знал – его женщина сильная, но не думал, что настолько.

— Я впервые присутствовал на родах – и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов, — говорил Анатолий Анатолич.

Макс Михайлюк

Главный герой романтического реалити Холостяк 10 и пилот Макс Михайлюк не смог пропустить рождение дочери от модели Даши Хлыстун. Он не рассказывал, как именно это было, однако, судя по всему, он стоял за дверью палаты.

— Даше, спасибо. Я все слышал за дверью в палате – и когда она смеялась, для меня это были подарки облегчения… Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой, — писал Михайлюк в Instagram.

Сергей Середа

У комика Сергее Середы и певицы MamaRika в августе 2021 года родился сын Давид. У них не было партнерских родов, однако мужчина всегда находился неподалеку и перерезал пуповину.

Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов был на родах супруги Кати Осадчей, когда на свет появился их первый общий сын Иван.

Со временем в одном из интервью Юрий говорил, что мужчина бы такого не выдержал, кроме того, отношения с женой после изменились в лучшую сторону.

— Я видел, как Иван появлялся на свет… Я все это время плакал, особенно потом, когда он спал на мне 45 минут… После того, как ты все это видел и понимаешь, через что женщинам приходится проходить, ты потом ей многое прощаешь, — поделился Горбунов.

Тимур Мирошниченко

Телеведущий Тимур Мирошниченко дважды присутствовал на родах жены Инны, однако перерезать пуповину дочери не решился.

Дмитрий Монатик

Мультиартист Дмитрий Монатик также присутствовал с супругой Ириной в родильном зале. Он набрался смелости и перерезал пуповину их сыну.

Говорил, что видеть то, как новая жизнь появляется на свет, а еще и мальчики — большая награда, а потому он благодарен судьбе.

Конечно, это не весь список звездных пап, которые набрались смелости и присутствовали со своими супругами на родах. С каждым днем это становится все более и более популярно, а потому и список их постоянно будет расти.

Фото: Никита Добрынин, Дмитрий Монатик