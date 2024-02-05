Американська акторка Демі Мур показала рідкісне фото зі своїм колишнім чоловіком, актором Брюсом Віллісом, який страждає від деменції.

Який вигляд має тяжкохворий Брюс Вілліс

На сторінці в Instagram Демі Мур опублікувала світлини, зроблені на дні народження їхньої з Віллісом доньки Таллули. 3 лютого їй виповнилося 30 років.

На фото зіркові батьки позують разом з Таллулою на тлі природи. Брюс Вілліс та Демі Мур усміхаються і щось говорять одне одному.

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– Обсипаємо нашу Таллулу любов’ю сьогодні, в її 30-й день народження, – підписала фото Демі Мур.

Таллула є найменшою з трьох дітей Брюса Вілліса і Демі Мур. Також в експодружжя є 35-річна донька Румер та 32-річна Скаут.

Нещодавно Скаут зворушила мережу світлиною з тяжкохворим батьком. На знімку дівчина поклала голову на груди Брюсу Віллісу, а він її ніжно гладить по голові.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року у Брюса Вілліса діагностували лобно-скроневу деменцію. Джерела з близького оточення актора говорять, що він іноді не може впізнати своїх близьких.