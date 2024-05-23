Блогерка Даша Євтух та її чоловік Олександр Глазов вперше стали батьками. У них народилася донечка. Молода мама поділилася відео з пологового.

Даша Євтух народила доньку

Радісну новину блогерка повідомила в Instagram.

– Нарешті цей день настав! – написала вона під відео.

У ролику рідні вітають родину з поповненням, а згодом на вулицю виходить подружжя. Чоловік Даші зворушливо тримає на руках крихітну донечку.

Зараз дивляться

Про те, що чекають саме на доньку, подружжя дізналося в середині квітня, влаштувавши оригінальну гендер-паті.

Раніше Даша Євтух показала, як збиралася до пологового. Вона зробила відео під аудіозапис з власного розпакування, анонсувавши скору зустріч з маленькою.

Реакція мережі на новину від Даші Євтух

У коментарях підписники вітають новоспечених батьків та зичать здоровʼя та усіляких гараздів усій родині.

Вітаю з донечкою!

Хай зростає в мирі, щасті, здорова!

Хай росте здорова!

Про те, що Даша Євтух чекає на першу дитину, стало відомо на початку цього року. Весь час, поки блогерка була при надії, вона не відпочивала, а поралася у сільських справах. До слова, саме завдяки таким відео Євтух здобула популярність. Вона знімала розпаковки з місцевої крамниці та показувала свій побут.

Минулої осені Даша Євтух вийшла заміж за полтавського бізнесмена та депутата райради Олександра Глазова.

Фото: Даша Євтух