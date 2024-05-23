Блогерка Даша Євтух та її чоловік Олександр Глазов вперше стали батьками. У них народилася донечка. Молода мама поділилася відео з пологового.
Даша Євтух народила доньку
Радісну новину блогерка повідомила в Instagram.
– Нарешті цей день настав! – написала вона під відео.
У ролику рідні вітають родину з поповненням, а згодом на вулицю виходить подружжя. Чоловік Даші зворушливо тримає на руках крихітну донечку.
Про те, що чекають саме на доньку, подружжя дізналося в середині квітня, влаштувавши оригінальну гендер-паті.
Раніше Даша Євтух показала, як збиралася до пологового. Вона зробила відео під аудіозапис з власного розпакування, анонсувавши скору зустріч з маленькою.
Реакція мережі на новину від Даші Євтух
У коментарях підписники вітають новоспечених батьків та зичать здоровʼя та усіляких гараздів усій родині.
- Вітаю з донечкою!
- Хай зростає в мирі, щасті, здорова!
- Хай росте здорова!
Про те, що Даша Євтух чекає на першу дитину, стало відомо на початку цього року. Весь час, поки блогерка була при надії, вона не відпочивала, а поралася у сільських справах. До слова, саме завдяки таким відео Євтух здобула популярність. Вона знімала розпаковки з місцевої крамниці та показувала свій побут.
Минулої осені Даша Євтух вийшла заміж за полтавського бізнесмена та депутата райради Олександра Глазова.
Фото: Даша Євтух