Cильно захворів: дружина Павліка розповіла, коли у сина стався відкат у розвитку

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова зізналась, коли у їхнього сина Михайла стався відкат у розвитку.

Репяхова розповіла про затримку мовлення у сина

У сториз в Instagram блогерка поділилась, що затримка мовленнєвого розвитку в Михайла сталася після хвороби. Повне усвідомлення ситуації до зіркових батьків прийшло у квітні 2023 року.

– Міша до 1,5 року розвивався, як всі дітки. Потім сильно захворів і у нас трапився відкат у розвитку. Повне усвідомлення прийшло у квітні 2023 року. За тиждень ми вже були у невролога. Квітень 2023 – Міші був рік і 11 місяців, – написала Репяхова.

Дружина Павліка наголосила, що хоча син зараз практично не говорить, головне, що він розуміє звернену мову.

Зараз дивляться

– Говорить: мама, ді (йди), дай. Повторює звуки (не завжди). Але найголовніше не те, що він говорить слова, а те, що він набагато-набагато краще розуміє звернену мову. Механічну пам’ять можна отримати завдяки стимуляції, але в нас інший шлях, – поділилася Репяхова.

Блогерка додала, що не лікує сина у невролога, адже в нього немає органічних відхилень у головному мозку. Зараз Михайло вчиться усвідомлювати навколишній світ та себе, і в цьому хлопчику допомагають заняття нейрокорекції.

Матусям, які помічають затримку мовлення в дитини, Катерина порадила якомога швидше звертатися по допомогу до спеціалістів.