Сильно заболел: жена Павлика рассказала, когда у сына произошел откат в развитии

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова призналась, когда у их сына Михаила произошел откат в развитии.

Репяхова рассказала о задержке речи у сына

В сториз в Instagram блогер поделилась, что задержка речевого развития у Михаила произошла после болезни. Полное осознание ситуации к звездным родителям пришло в апреле 2023 года.

— Миша до 1,5 года развивался, как все детки. Потом сильно заболел и у нас случился откат в развитии. Полное осознание пришло в апреле 2023 года. Через неделю мы уже были у невролога. Апрель 2023 — Мише был год и 11 месяцев, — написала Репяхова.

Жена Павлика отметила, что хотя сын сейчас практически не говорит, главное, что он понимает обращенную речь.

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— Говорит: мама, ди (иди), дай. Повторяет звуки (не всегда). Но самое главное не то, что он говорит слова, а то, что он намного-намного лучше понимает обращенную речь. Механическую память можно получить благодаря стимуляции, но у нас другой путь, — поделилась Репяхова.

Блогер добавила, что не лечит сына у невролога, поскольку у него нет органических отклонений в головном мозге. Сейчас Михаил учится осознавать окружающий мир и себя, и в этом мальчику помогают занятия нейрокоррекции.

Мамочкам, которые замечают задержку речи у ребенка, Екатерина посоветовала как можно скорее обращаться за помощью к специалистам.